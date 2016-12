POL-TUT: (Burladingen) Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Burladingen (ots) - Am Donnerstag, zwischen 18.20 Uhr und 21.45 Uhr, ist ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz der Gastsätte Hirsch gegen einen parkenden VW Passat gefahren und anschließend geflüchtet. Er prallte vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen die hintere, rechte Tür des VWs. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471 9880 0.

