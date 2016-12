POL-TUT: Albstadt, Langwatte: Autofahrerin macht Rettungswagen Platz und übersieht Vorfahrtsberechtigte

Albstadt (ots) - Am heutigen Donnerstagmittag, gegen 12.10 Uhr, kam es zu einem spektakulären Unfall auf der Truchtelfinger Straße, Einmündung Landgraben. Eine 58-jährige Skoda-Fahrerin kam vom Landgraben und hielt zunächst an der Stopp-Stelle an. Als sich von hinten ein Notarztfahrzeug mit Sondersignal näherte, fuhr die Frau ein Stück weiter und erkannte eine aus Richtung Ebingen kommende Rover-Fahrerin zu spät. Durch den starken seitlichen Aufprall wurde der Skoda abgewiesen und schleuderte auf einen tieferliegenden Parkplatz. Mit einem Vorderrad kam der Skoda auf der Motorhaube eines geparkten Golfs zu Stillstand. Die beiden Fahrzeugführerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell