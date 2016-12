POL-TUT: (Spaichingen) Schüsse schrecken Anwohner auf

Spaichingen (ots) - Am Montagabend haben besorgte Bürger bei der Polizei eine Schlägerei und mehrere Schussabgaben in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Nach den Notrufen fuhren mehrere Polizeistreifen zur genannten Örtlichkeit. Dort trafen die eingesetzten Beamten letztendlich auf drei 18-Jährige und einen 14-Jährigen, alle vier mehr oder weniger stark betrunken. Der Jüngste im Bunde zeigte sich teilweise sehr aggressiv. Während des Einsatzes, bei dem zwei der Beteiligten kurzzeitig festgenommen werden mussten, leistete der 14-Jährige erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizisten in nicht druckreifer Art und Weise. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge gab es tatsächlich keine Schlägerei. Vielmehr brüstete sich einer der Beteiligten vor den Kameraden mit seinen einzelkämpferischen Fähigkeiten und führte diese auch handgreiflich vor. Einer der drei 18-Jährigen hatte seine Schreckschusswaffe mit dabei und gab damit mehrere Schüsse ab. Die Pistole fanden Durchsuchungskräfte der Polizei in einem nahe gelegenen Gebüsch. Der eingesetzte Polizeihund erschnüffelte dazu gehörende Munition. Der volljährige Waffenträger ist im Besitz eines so genannten "Kleinen Waffenscheins". Gegen den 14-Jährigen wurde zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Zur endgültigen Klärung des gesamten Sachverhalts sind weitere Nachforschungen erforderlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell