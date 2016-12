POL-TUT: (Tuttlingen) Unfall wegen tief stehender Sonne

Tuttlingen (ots) - Am Mittwochnachmittag ist ein 53-jähriger Autofahrer, von der tief stehenden Sonne geblendet, gegen einen parkenden Pkw gefahren. Der Mann war auf der Wagenstraße in Richtung Möhringen unterwegs. Wegen der blendenden Sonne sah er einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Mercedes nicht und stieß ungebremst gegen dessen Heck. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

