POL-TUT: (Oberndorf-Hochmössingen) Gestohlener Bagger taucht in Österreich auf

Oberndorf-Höchmössingen (ots) - Nach einer längeren Odyssee konnte vor einigen Tagen ein in Oberndorf gestohlener Radbagger wieder von seinem rechtmäßigen Eigentümer in Empfang genommen werden. Der Radbagger konnte im Rahmen der Zusammenarbeit der Oberndorfer Polizei mit ihren Kollegen in Feldkirch/ Österreich sichergestellt werden. Der Radbagger im Wert von rund 20.000 Euro war Ende Juli von einem Firmengelände in Oberndorf-Hochmössingen gestohlen worden. Trotz verschiedener Ermittlungsansätze, konnte der Verbleib des Radbaggers zunächst nicht geklärt werden. Erfolgreich waren die Oberndorfer Ermittler schließlich nach einem Hinweis, dass sich der Bagger in Feldkirch in Österreich befindet. Die österreichische Polizei reagierte in Abstimmung mit ihren Oberndorfer Kollegen sehr schnell und konnte tatsächlich den Standort des Baggers bei einem Zirkus- und Schaustellerbetrieb ausfindig machen. Was folgte waren Durchsuchungsmaßnahmen sowie die Sicherstellung des Baggers. Die Umstände wie die Baumaschine in den Besitz des Schaustellenbetriebes kam, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell