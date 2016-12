POL-TUT: (Tuttlingen) 20-Jähriger sticht im Rausch auf seinen Stiefvater ein

Tuttlingen (ots) - Ein stark betrunkener, 20-jähriger Mann hat am Dienstag, um die Mittagszeit, im Marderweg mit einem großen Küchenmesser auf seinen Stiefvater eingestochen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge griff er seinen Stiefvater in der Wohnung an und verletzte ihn mit mehreren Messerstichen schwer. Nach der Tat verständigte der 20-Jährige die Rettungsleitstelle. Notarzt und Sanitäter fanden den 71-jährigen Schwerverletzten blutend in seinem Bett liegend vor. Nach einer Notoperation befindet sich der Angegriffene auf dem Weg der Besserung. Sein Stiefsohn konnte, der Tat dringend verdächtig, noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Am Mittwoch wurde er dem Haftrichter beim Amtgericht Rottweil vorgeführt, der wegen dem festgestellten Gesundheitszustand des jungen Mannes die Unterbringung in einer Spezialklinik anordnete. Die Staatsanwaltschaft Rottweil leitete gegen den Messerstecher ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Sachbearbeitende Dienststelle ist die Kriminalpolizei Rottweil. Zur abschließenden Klärung der Tat sind noch weitere Ermittlungen nötig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell