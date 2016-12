POL-TUT: (Trossingen) Polizei erwischt zwei Einbrecher auf frischer Tat

Trossingen (ots) - Einbruchmeldeanlage schlägt Alarm, Hausmeister reagiert sofort, Polizei kommt rechtzeitig, Täter noch im Objekt, Festnahme am Tatort - so könnte man in aller Kürze den Verlauf eines Einbruchs ins Gymnasium Trossingen in der Nacht zum Donnerstag beschreiben. Kurz nach halb drei Uhr nachts ging beim Hausmeister des Trossinger Gymnasiums ein Einbruchsalarm ein. Er verständigte sofort die Polizei. Die erste Streife, die am Tatort eintraf, sah im Verwaltungsgebäude den Schein einer Taschenlampe und schlich sich vorsichtig an. Dann ging alles ganz schnell: zwei männliche Personen verließen die Schule fluchtartig durch einen Notausgang. Auf dem Gehweg zur Litschlestraße wurden sie von der Streife gestellt und festgenommen. Die Beiden hatten ein Stemmeisen dabei und Münzgeld in der Tasche, das gestohlen war. In der Schule hatten die 43 und 31 Jahre alten Einbrecher, die in der Musikstadt wohnen, mehrere Türen aufgehebelt, Schränke durchsucht und aus einer Geldkassette im Sekretariat das Münzgeld entwendet. Um ins Gymnasium zu kommen brachen sie eine Eingangstür zum Westflügel auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens inst noch nicht bekannt. Nach Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Täter wieder in die Freiheit entlassen. Die Anzeigen wegen Einbruchsdiebstahls werden folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell