POL-TUT: (Horb am Neckar, Autobahn 81, Anschlussstelle Horb - Rottenburg) Autofahrer übersieht Stauende und fährt auf Satellauflieger auf

Horb am Neckar, Autobahn 81 (ots) - Am Mittwoch, gegen 14:40 Uhr, übersah ein VW Touran-Fahrer ein Stauende auf der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Horb am Neckar und Rottenburg, und fuhr auf einen Sattelauflieger auf. Der 30-jährige Lkw-Fahrer musste verkehrsbedingt aufgrund eines Rückstaus anhalten. Der nachfolgende 45-jährige Touran-Fahrer übersah dies und fuhr in das Heck des Sattelaufliegers. Es entstand Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

