POL-TUT: (Schramberg) Dieselkraftstoff aus Bagger abgeschlaucht - Zeugen gesucht

Schramberg (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, an einem Bagger etwa 150 Liter Diesel abgeschlaucht. Der Bagger war an einer Baustelle im Bereich Obere Kirnbach abgestellt. Um an den Dieselkraftstoff zu gelangen, brachen die Täter den Tankdeckel auf und verursachten so zudem Sachschaden. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) ermittelt. Wer Hinweise zu den Spritdieben geben kann, soll sich bitte dort melden.

gez. Daniel Diemer

