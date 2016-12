POL-TUT: (Rottweil) Auffahrunfall verursacht hohen Sachschaden

Rottweil (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 06:00 Uhr, hat ein 43-jähriger Clio-Fahrer, in der Lehrstraße einen an der Straße parkenden Daimler übersehen und fuhr ungebremst auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes stark beschädigt und auf ein vor ihm abgestellten Toyota aufgeschoben. Der Renault Clio musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

gez. Daniel Diemer

