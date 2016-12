POL-TUT: (Schramberg) Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten - eine Person leicht verletzt

Schramberg (ots) - Eine leicht verletzte Person und circa 17.000 Euro Schaden sind die Folgen zweier kurz aufeinanderfolgenden Auffahrunfälle, die sich am Dienstag, gegen 13:45 Uhr, in der Hardtstraße ereignet haben. Eine 72-jährige Seniorin war mit ihrem Pkw in der Hardtstraße unterwegs und wollte wenden. Eine nachfolgende 21-Jährige Pkw-Lenkerin und ein 68-jähriger Touran-Fahrer erkannten das Vorhaben und hielten an, um der Frau das Wenden zu ermöglichen. Ein nachfolgender 51-jähriger Golf-Fahrer verkannte die Situation und fuhr auf den VW Touran auf. Unglücklicherweise kam es anschließend zu einer weiteren Kollision. Ein heranfahrender 18-jähriger Golf-Lenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Touran auf. Bei dem doppelten Auffahrunfall erlitt ein Golf-Fahrer leichte Verletzungen.

gez. Daniel Diemer

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell