POL-TUT: (Bisingen-Steinhofen) Diebe stehlen in Spielhalle

Bisingen-Steinhofen (ots) - Bisher unbekannte Diebe haben in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einer Spielhalle in Steinhofen Bargeld gestohlen. Kurz nach Mitternacht verschafften sich die offensichtlich ortskundigen Täter mit passenden Schlüsseln und Transpondern Zugang in die Spielothek. Sie öffneten mit einer nur wenigen Personen bekannten Zahlenkombination einen Tresor, nahmen Schlüssel heraus, öffneten damit einen weiteren Tresor und entwendeten daraus das Bargeld. Aus der Getränkekasse, die sie vorher aufhebelten, entwendeten die Diebe weitere Euros. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer die Täter waren, weiß die Polizei noch nicht. Aufgrund der besonderen Begehungsweise steht ein bestimmter Personenkreis im Fokus der Ermittler. Es bedarf allerdings weiterer Nachforschungen, die noch im Gange sind.

