POL-TUT: (Loßburg) Betrunkener Autofahrer

Loßburg (ots) - Ein 53-jähriger Opel-Fahrer hat am Mittwochvormittag, gegen 10.15 Uhr, seinen Führerschein verloren. Der erheblich alkoholisierte Mann war mit seinem Auto in der Hauptstraße unterwegs, als er in eine Polizeikontrolle geriet. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann stark alkoholisiert war, ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Die Fahrt war an Ort und Stelle beendet. Der Mann musste mit zur Blutentnahme. Den Führerschein hat er nun erstmal los.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell