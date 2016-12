POL-TUT: (Waldachtal) Junger BMW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen erwischt

Waldachtal (ots) - Ein 19-jähriger BMW-Lenker ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, kurz vor Mitternacht, im Waldachtal von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der Fahranfänger geriet in eine Polizeikontrolle, bei der die Beamten des Polizeireviers Horb am Neckar feststellten, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen dürfte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Nach einer Blutentnahme muss sich der Mann nun wegen der Fahrt unter Drogeneinwirkung verantworten. Zudem kommen auf den Fahranfänger noch empfindliche führerscheinrechtliche Maßnahmen auf ihn zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell