POL-TUT: (Hechingen) Unfall im Europakreisel - 10.000 Euro Schaden

Hechingen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend im Europakreisel sind ein VW Golf und ein Seat zusammengestoßen. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 45-jährige Frau, aus der Haigerlocher Straße kommend, in den Europakreisel ein. Bei der Einfahrt übersah sie einen Seat, der im selben Moment von links kam und ihren Weg kreuzte. Sie stieß gegen den rechten, hinteren Radkasten des spanischen Automobils. Dabei verursachte sie einen Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro. Der Schaden am VW Golf der 45-Jährigen ist deutlich geringer: er wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell