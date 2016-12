POL-TUT: (Hechingen) Beim Rangieren gegen Kleinbus gefahren - Verursacher flüchtet

Hechingen (ots) - Nach einem Streifvorgang auf dem Parkdeck des Oltimer-Museums in der Oberen Mühlstraße hat sich der Verursacher am Mittwoch aus dem Staub gemacht. Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr streifte er beim Rangieren aus einer Parklücke einen daneben stehenden VW Crafter. Dabei richtete der unbekannte Autofahrer einen Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro an. Ohne sich um den Schaden zu kümmern verließ er das Parkdeck und fuhr weg. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich den Spuren nach um ein rotes Auto gehandelt haben. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Unfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell