POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Anhängerkupplung demoliert Kotflügel

Tailfingen (ots) - Am Mittwoch ist auf dem LIDL-Parkplatz in Tailfingen ein 35-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes Benz rückwärts aus einer Parkbucht heraus gefahren und dabei gegen einen Peugeot gefahren. Mit seiner Anhängerkupplung demolierte er einen der hinteren Kotflügel des Peugeots und richtete einen Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell