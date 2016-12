POL-TUT: (Weilstetten) Rechts vor Links nicht beachtet

Balingen (ots) - Am Mittwoch hat es um 12.15 Uhr an der Kreuzung Sonnenstraße/ Schulstraße gekracht. Zwei PKWs sind zusammengestoßen. Ein 52-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr auf der Sonnenstraße in Richtung Schulstraße. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrtsregel "Rechts vor Links" und stieß mit einem von Rechts aus der Schulstraße kommenden Renault zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell