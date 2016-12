POL-TUT: Villingen: Einbruch in Wohnung

Villingen-Schwenningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am Dienstagmorgen, zwischen 07.30 und 07.45 Uhr, in eine Wohnung in der Marienburger Straße ein. Der Unbekannte kletterte über ein Rosengitter auf den Balkon und schlug anschließend die Scheibe der Balkontüre ein. Er entwendete Bargeld sowie drei Playstation-Controller. Hinweise bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell