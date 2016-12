POL-TUT: (Spaichingen) Wohnungstür nicht zugezogen - mehrere hundert Euro fehlen

Spaichingen (ots) - Ein kurzer Gang in den Keller hat einem Dieb schon genügt, um einem 82-jährigen Mann einige hundert Euro zu stehlen. Der Rentner, in einem Haus in der Straße Hofwies wohnhaft, ging am Dienstag um 10 Uhr nur für kurze Zeit in seinen Keller und ließ deswegen die Tür in seine Wohnung offen stehen. Die sich bietende "günstige Gelegenheit" nutzte ein dreister Dieb, betrat die Wohnung und entwendete dem Mann mehrere hundert Euro Weihnachtsgeld, das eigentlich für Geschenke zum Fest gedacht war. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt. Ein Tatverdacht besteht nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell