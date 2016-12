POL-TUT: (Trossingen) Vorfahrtsunfall am Ende der Westtangente - 16.000 Euro Schaden

Trossingen (ots) - Am Dienstagabend sind an der Einmündung der Christian-Messner-Straße in die Landesstraße 433 ein Pkw und ein Lkw zusammengestoßen. Eine 56-jährige Frau bog gegen 19.15 Uhr mit ihrem Smart am Ende der Westtangente nach links in die Landesstraße ab. Dabei übersah sie einen auf der vorfahrtsberechtigten L433 aus Richtung Autobahn kommenden Lkw und stieß mit ihm zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell