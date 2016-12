POL-TUT: (Glatten, Landesstraße 409 / Kreisstraße 4776) Unfall nach Vorfahrtsmissachtung - eine Person leicht verletzt

Landkreis Freudenstadt (ots) - Am Dienstag, gegen 07:00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung der Landesstraße 409 und der Kreisstraße 4776 ein Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Quadfahrer fuhr auf der K 4776 von Dornstetten in Richtung Glatten und wollte nach links in die bevorrechtigte L 409 abbiegen. Hierbei missachtete der Quadlenker die Vorfahrt eines von links herannahenden Kleinbusses und stieß mit diesem zusammen. Der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Kleinbusses blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

gez. Daniel Diemer

