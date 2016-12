POL-TUT: (Talheim) Zwei Überholer stoßen zusammen - 8000 Euro Schaden

Talheim (ots) - Auf den Bundesstraße 523 zwischen Eßlingen und Talheim sind am Dienstagnachmittag bei einem Überholmanöver zwei Personenkraftwagen zusammen gestoßen. Ein 19-jähriger Autofahrer, in Richtung Talheim unterwegs, wollte gegen 16.50 Uhr einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Beim Ausscheren übersah er einen hinter ihm kommenden BMW, der bereits auf der Überholspur war und ebenfalls an dem Lkw vorbei wollte. Die beiden PKWs touchierten sich seitlich, wobei der ausscherende Ford wieder nach rechts gedrückt wurde und mit dem Lkw kollidierte. An dem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 2000 Euro beziffert wird. De Sachschaden am BMW beziffert die Polizei auf zirka 6000 Euro. Der Lastwagen blieb unbeschädigt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell