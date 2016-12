POL-TUT: (Schramberg) Unbekannter entwendet Stofftasche im Einkaufsladen

Landkreis Rottweil (ots) - Am Montag, gegen 14:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter die Unachtsamkeit einer Kundin an der Kasse ausgenutzt und ihre Stofftasche samt Inhalt aus dem Einkaufswagen entwendet. In der Stofftasche befanden sich diverse Gegenstände, sowie zwei Apothekenrezepte. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg (07422 2701-221) zu melden.

gez. Daniel Diemer

