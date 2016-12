POL-TUT: (Bochingen-Rosenfeld, Landesstraße 415) Unbekannter Pkw-Lenker verursacht Verkehrsunfall mit Gegenverkehr und flüchtet

Landkreis Rottweil (ots) - Ein derzeit noch unbekannter Pkw-Fahrer hat am Dienstagabend, gegen 17:30 Uhr , auf der Landesstraße 415 zwischen Bochingen und Rosenfeld einen Unfall mit einem entgegenkommenden Auto verursacht und ist dann geflüchtet. Der 19-jährige Fahrer eines VW Golfs fuhr von Bochingen in Richtung Rosenfeld, als ihm ein silberner Daimler Chrysler in Schlangenlinien entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der junge Fahrer nach rechts aus und schrammte dabei die Leitplanke. Der Verursacher drosselte zwar noch seine Geschwindigkeit, flüchtete dann allerdings ohne sich um den verursachten Schaden von circa 3.500 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten handelt es sich möglicherweise um einen Kombi der Marke Daimler Chrysler mit Rottweiler oder Calwer Kennzeichen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Oberndorf (07423 8101-0) in Verbindung zu setzen.

gez. Daniel Diemer

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell