POL-S: Auto contra Stadtbahn

Stuttgart-West (ots) - Beim Zusammenstoß zwischen dem VW Polo einer 72 Jahre alten Frau und einer Stadtbahn der Linie U9 sind am Montagabend (09.10.2017) in der Bebelstraße zwei Personen leicht verletzt worden. Die 72-Jährige fuhr gegen 18.15 Uhr die Bebelstraße stadtauswärts. An der Kreuzung Bebelstraße/Fritz-Reuter-Straße wollte sie offenbar verbotswidrig nach links über die Stadtbahngleise wenden, übersah hierbei die in gleiche Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U9 und stieß mit ihr zusammen. Durch den Unfall wurden die 72-jährige Polo-Fahrerin sowie eine 63 Jahre alte Frau in der Stadtbahn leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 15.000 Euro.

