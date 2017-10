POL-S: In Geschäft eingebrochen

Stuttgart-Freiberg (ots) - Unbekannte Täter sind am Montagabend (09.10.2017) gegen 22.45 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft an der Wallensteinstraße eingebrochen und haben Zigaretten sowie Spirituosen erbeutet. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des Discounters ein und stahlen anschließend Zigaretten und Spirituosen in bislang unbekannter Menge. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 entgegen.

