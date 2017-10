POL-S: Einbruch in Büro

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag (06.10.2017) auf Samstag (07.10.2017) in das Büro eines Aktivkinderspielplatzes im Gewann Kornacker eingebrochen. Die Täter brachen die Zugangstüren auf und durchwühlten das Mobiliar. Sie erbeuteten Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell