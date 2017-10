POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Süd/-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende (07./08.10.2017) im Stadtgebiet in drei Wohnungen eingebrochen. Am Samstag (07.10.2017) zwischen 17.30 Uhr und 20.40 Uhr hebelten Unbekannte eine Terrassentür einer Wohnung an der Weilimdorfer Straße auf. Sie stahlen Schmuck und einen VW-Fahrzeugschlüssel. Am gleichen Tag zwischen 17.30 Uhr und 19.50 Uhr brachen unbekannte Täter die Tür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alexanderstraße auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Eine weitere Tat ereignete sich am Sonntag (08.10.2017) gegen 20.00 Uhr am Prießnitzweg. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Die nach Hause kommende Wohnungsinhaberin störte die Täter offenbar. Diese flüchteten unvermittelt über die Terrassentür. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Zeugen werden gebeten sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

