POL-S: Autos aufgebrochen

Stuttgart-Mitte/-Bad Cannstatt (ots) - Über das vergangene Wochenende (07./08.10.2017) haben Unbekannte an der Gerberstraße, der Dorotheenstraße, der Bandstraße, der Schlosserstraße, der Heusteigstraße und am Martin-Schrenk-Weg Autos aufgebrochen. Neben Sonnenbrillen, Friseurscheren und Parfums erbeuteten die Täter auch ein mobiles Navigationsgerät, eine Armbanduhr und ein Mobiltelefon. An der Heusteigstraße brachen die Unbekannten am Sonntag zwischen 11.00 Uhr und 14.10 Uhr vier Smart auf, ob sie etwas erbeuteten, ist nicht bekannt. Die Täter gelangten meist auf ungeklärte Weise in die Fahrzeuge, an der Bandstraße schlugen sie die hintere Dreieckscheibe ein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 oder dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

