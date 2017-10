POL-S: Rollerfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers ist am Sonntagnachmittag (08.10.2017) in der Mittleren Filderstraße aus bislang ungeklärten Gründen gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 50-Jährige fuhr gegen 14.10 Uhr mit seinem Motorroller Marke Benelli in der Mittleren Filderstraße Richtung Jahnstraße. An der Einmündung in die Jahnstraße musste er anhalten, da die Ampel Rotlicht zeigte. Bei Abbremsvorgang stürzte er. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Da der 50-Jährige offenbar Alkohol konsumiert hatte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Am Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell