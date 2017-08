POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt Marihuana-Plantage im Garten

Stuttgart-Süd (ots) - Polizeibeamte des Stuttgarter Drogendezernats haben am Dienstag (08.08.2017) die Wohnung eines 52 Jahre alten Mannes an der Liebigstraße durchsucht und dabei eine Marihuana- Plantage im Garten entdeckt. Aufgrund eines Hinweises konnten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Stuttgart erwirken und fanden am frühen Morgen bei der Durchsuchung schließlich 21 Marihuana-Pflanzen mit einer Höhe von bis zu 2,5 Metern im Garten des Mannes. Dieser wurde vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell