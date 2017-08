POL-S: Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Zwei am Dienstagabend (08.08.2017) am Waldrand aufgefundene Fahrräder mit vermeintlichen Blutanhaftungen haben zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Ein Spaziergänger fand kurz nach 20.00 Uhr im Bereich des Lambertweges zwei Fahrräder sowie eine Fahrradtasche und stellte am Rahmen eines Rades vermeintliche Blutstropfen fest. Alarmierte Polizeibeamte ermittelten den Besitzer der Fahrradtasche, konnten ihn aber zunächst nicht antreffen. Da aufgrund der Auffindesituation nicht ausgeschlossen war, dass sich jemand in hilfloser Lage befindet, suchten die Beamten, auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, das Gebiet weiträumig ab. Gegen 23.15 Uhr meldete sich der 47-jährige Besitzer der Fahrradtasche bei der Polizei. Ermittlungen ergaben, dass die beiden aufgefundenen Fahrräder am Waldrand nicht dem 47-Jährigen gehören, sondern lediglich die Fahrradtasche, die ihm offenbar zusammen mit zwei Fahrrädern aus seinem Schuppen an der Herschelstraße gestohlen wurde. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, insbesondere die Besitzer der beiden aufgefunden Fahrräder -ein graues Damenfahrrad der Marke Bicycles und ein graues Herrenfahrrad- werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

