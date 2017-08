POL-S: Smartphone geraubt

Stuttgart-Ost (ots) - Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (09.08.2017) in der Wunderlichstraße einem 21-Jährigen dessen Handy geraubt. Der 21-Jährige ging gegen 03.30 Uhr über die Straße und wurde plötzlich von einem Mann festgehalten. Ein weiterer Komplize riss ihm sein Smartphone aus der Hand, anschließend flüchteten die Täter. Sie sollen 20 bis 25 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß sein. Einer trug ein rotes Basecap mit weißer Aufschrift "BULLS". Er war schwarz gekleidet und trug eine goldene Armbanduhr an seiner rechten Hand. Zeugenhinweise nimmt das Raubdezernat unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

