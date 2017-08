POL-S: In Wohnung eingebrochen

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Dienstag (08.08.2017) in eine Wohnung an der Mühlstraße eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Der Täter brach zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr die Hauseingangstür auf und durchsuchte die Wohnung nach Geld. Beim Versuch in Wohnungen an der Sperlingstraße und an der Straße In den Ringelgärten einzudringen, scheiterten die Täter offenbar. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen

