POL-S: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein bislang Unbekannter hat am Montag (07.08.2017) einer 42-Jährigen an der Brählesgasse die Handtasche geraubt. Die Frau wollte gegen 19.45 Uhr einen Backshop betreten, als der Täter von hinten an sie herantrat, mehrmals kräftig am Umhängeriemen ihrer Handtasche riss und so in deren Besitz gelangte. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Badstraße. Der Täter wurde wie folgt beschreiben: Südosteuropäer, zirka 30 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, schlanke Figur mit blonden Haaren. Bekleidet war er mit einer blauen Hose, möglicherweise einer Dreiviertelhose und einem hellen Shirt mit Streifen. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell