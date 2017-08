POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Nord (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntag (06.08.2017) in einer Wohnung im Bereich Mönchhalde einen 18 Jahre alten mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen. Die Beamten ermittelten gegen 18.40 Uhr in einer anderen Sache in dem Haus und nahmen aus der Wohnung des 18-Jährigen starken Marihuanageruch wahr. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten Marihuana, Amphetamin und weiteres Beweismaterial. Der bereits einschlägig polizeibekannte Deutsche wird am Montag (07.08.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

