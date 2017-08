POL-S: Mann niedergeschlagen und beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Drei bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend (04.08.2017) an der Friedhofstraße einen 44 Jahre alten Mann niedergeschlagen und beraubt. Der 44-Jährige war gegen 23.45 Uhr auf dem Weg nach Hause und überquerte hierbei den Friedhof. Dort nahm er drei junge Männer an einem Grab sitzend war. Da es für ihn den Anschein machte, dass die Männer dort Graffitis anbringen, sprach er sie darauf an. Die Jugendlichen gingen unvermittelt auf ihn zu und schlugen ihn zu Boden. Dort sollen sie ihr Opfer weiter mit Schlägen und Tritten ins Gesicht traktiert haben. Zudem raubten sie dem Mann dessen Armbanduhr, das Mobiltelefon sowie Bargeld. Anschließend ging der 44-Jährige nach Hause und von dort in ein Krankenhaus. Nach der Entlassung erstatte der Mann Anzeige bei der Polizei. Die drei jungen Männer konnte er nicht näher beschreiben. Offenbar waren alle dunkel gekleidet, einer sprach mit russischem Akzent. Zeugenhinweise nimmt das Raubdezernat unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

