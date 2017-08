POL-S: Mann in hilfloser Lage bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte Täter haben am Samstag (05.08.2017) in einer Grünanlage an der Paulinenstraße auf perfide Weise die hilflose Lage eines 57-Jährigen ausgenutzt und ihn bestohlen. Der 57-Jährige stürzte gegen 22.00 Uhr offenbar wegen eines akuten epileptischen Anfalls und bemerkte dann, wie vermutlich zwei Unbekannte seinen Rucksack stahlen. Zudem zogen sie ihm seine Geldbörse aus der Gesäßtasche und stahlen das Bargeld daraus. Das Opfer konnte die Täter nicht näher beschreiben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

