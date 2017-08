POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitag (04.08.2017) auf der Kreuzung Möhringer Landstraße/Scharrstraße ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 11.30 Uhr in der Scharrstraße, von der Filderhofstraße kommend, unterwegs und fuhr in Richtung Möhringer Landstraße. An der dortigen Kreuzung stieß er mit dem Toyota eines 44-Jährigen zusammen, der die Möhringer Landstraße in Richtung Möhringen befuhr. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell