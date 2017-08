POL-S: In Büro eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (05.08.2017) in ein Büro an der Heilbronner Straße eingebrochen und haben mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 18.00 Uhr und 10.30 Uhr offenbar über die Tiefgarage ins Treppenhaus des Gebäudes. Dort hebelten sie eine Bürotür auf und stahlen aus einem aufgebrochenen Tresor das Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell