POL-S: Einbruch in Supermarkt

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen (09.02.2017) in einen Supermarkt an der Biklenstraße eingebrochen und haben Waren im Wert von rund 100 Euro gestohlen. Die Täter schlugen gegen 04.00 Uhr die Scheibe der Eingangstür ein und stahlen aus dem Laden unter anderem Zigaretten, Spirituosen und Lebensmittel. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter +4971189903500 zu melden.

