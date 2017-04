POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Durchsuchung nach kinderpornografischen Schriften

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Beamte der Kriminalpolizei haben am Montagnachmittag (06.02.2016) die Wohnung eines 64 Jahre alten Mannes an der Auerbachstraße nach kinderpornografischem Material durchsucht. Der 64-Jährige wird verdächtigt, sich über das Internet kinderpornografische Bilddateien verschafft zu haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung mit richterlichem Beschluss beschlagnahmten die Ermittler drei Computer und Speichermedien, die noch ausgewertet werden müssen. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, er muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Besitzes kinderpornografischer Bilder rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

