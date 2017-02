POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind zwischen Mittwoch (01.02.2017) und Freitag (03.02.2017) in fünf Wohnungen an der Straße Schafgärten, der Rienzistraße, dem Brühlbachweg und der Gottliebstraße eingebrochen. Beim Versuch in eine Wohnung an der Lebretstraße einzudringen, scheiterten sie. Unbekannte hebelten an der Straße Schafgärten zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr und Donnerstag, 18.00 Uhr ein Fenster auf und drangen dadurch in eine Wohnung ein. Ob sie etwas stahlen, ist noch nicht bekannt. An der Rienzistraße hebelten die Täter am Donnerstag zwischen 09.00 Uhr und 22.00 Uhr eine Schiebetür auf. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Elektronikartikel und Schmuckstücke im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. In einem Mehrfamilienhaus am Brühlbachweg brachen Unbekannte am Donnerstag im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr in zwei Wohnungen ein. Zunächst hebelten sie ein Schlafzimmerfenster auf und gelangten dadurch in die Erdgeschosswohnung, aus der sie Schmuck geringen Wertes stahlen. Anschließend gelangten die Täter ins Treppenhaus, wo sie in eine Wohnung im ersten Stock einbrachen. Hier nahmen die Täter nichts mit. An der Gottliebstraße wuchtete ein Unbekannter am Freitag um 00.15 Uhr eine Haustür auf. Der Täter durchsuchte die Wohnung und stahl einen geringen Bargeldbetrag. Während der Täter in der Wohnung war, wachte die 82-jährige Bewohnerin auf und sprach den Einbrecher an, woraufhin dieser das Haus verließ. Der Einbrecher wird beschrieben als männlich, zirka 25 Jahre alt und dünn. Er sprach Hochdeutsch. Der Versuch, am Donnerstag um 18.40 Uhr in eine Wohnung an der Lebretstraße einzubrechen, misslang. Zunächst schafften es die Täter nicht, die Terrassentür aufzubrechen. Als sie ein Fenster aufhebelten, löste die Alarmanlage aus, woraufhin die Täter offenbar flüchteten. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell