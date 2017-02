POL-S: Taschendiebe unterwegs

Stuttgart-Mitte / -Untertürkheim (ots) - Am Donnerstag (02.02.2017) haben Unbekannte vier Taschendiebstähle begangen. Die Diebe bestahlen ihre Opfer zwischen 11.30 Uhr und 15.00 Uhr in der Königstraße, der Inselstraße und der Augsburger Straße. Sie erbeuteten dabei unbemerkt drei Geldbörsen und ein Handy, die jeweils in der Jackentasche oder Handtasche mitgeführt wurden. In einem Fall an der Königstraße verwickelte eine fünfköpfige Frauengruppe das 35-jährige Opfer in ein Gespräch, später bemerkte sie das Fehlen ihres Geldbeutels. Sie beschrieb die Frauen als mutmaßliche Rumäninnen im Alter von etwa 40 Jahren. Die Frau, die sie ansprach, trug eine braune Jacke und braune Boots. Sie hatte schwarze, lange, zu einem Zopf zusammengebundene Haare. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeirevierstation Süd unter der Rufnummer +4971189904330 in Verbindung zu setzen.

