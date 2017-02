POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Räuber festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (02.02.2017) einen 26 Jahre alten Deutschen festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Drogerie zwei Parfums gestohlen zu haben. Der Mann steckte sich gegen 11.45 Uhr in dem Geschäft an der Wildunger Straße offenbar zwei Herrenparfums in die Tasche und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Eine Ladendetektivin hatte dies beobachtet und wollte den Mann mit einem Sicherheitsbediensteten festhalten. Der 26-Jährige schlug um sich, riss sich los und rannte weg. Auf seiner Flucht rempelte er zunächst gegen ein Kind und stieß anschließend gegen einen 80-jährigen Rentner, der dadurch zu Fall kam. Von der Ladendetektivin verfolgt konnte der Mann durch die zwischenzeitlich gerufenen Polizisten am Gleis 5 des Bahnhof Bad Cannstatt widerstandslos festgenommen werden. Das gestohlene Parfum hatte er noch bei sich. Der umgestoßene Rentner verletzte sich durch den Sturz am Kopf und kam vorsorglich nach Erstversorgung durch Rettungskräfte zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige wird am Freitag (03.02.2017) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell