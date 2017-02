POL-S: Leergut gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte haben am Mittwochabend (01.02.2017) vom Gelände eines Getränkemarktes an der Ulmer Straße über 40 Leergutkisten gestohlen. Offenbar überstiegen die Täter gegen 22.30 Uhr über Glascontainer einen Zaun, stellten im Gelände eine Kiste als Aufstiegshilfe auf und stahlen anschließend über 40 Kisten Leergut. Aufgrund der Menge muss davon ausgegangen werden, dass die Diebe ein größeres Fahrzeug zum Abtransport benutzt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell