POL-S: Kellerbrand

Stuttgart-Neugereut (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstag (02.02.2017) im Keller eines Mehrfamilienhauses am Rohrdommelweg ein Brand ausgebrochen. Ein Technikmitarbeiter, der im Haus mit Arbeiten beschäftigt war, entdeckte den Brand gegen 14.15 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand brach offenbar in einem Kellerverschlag aus, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden mehrere Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell