POL-S: Gaststätteneinbrüche

Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte sind am Mittwochmorgen (01.02.2017) in zwei Gaststätten an der Gebelsbergstraße und der Böcklerstraße eingebrochen und haben mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen. Die Täter hebelten an der Gebelsbergstraße zwischen 00.00 Uhr und 11.30 Uhr ein Fenster auf und stahlen aus dem Innenraum Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. An der Böcklerstraße hebelten Unbekannte zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr eine Hintereingangstür auf und gelangten so in die Gaststätte. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter +4971189905778.

