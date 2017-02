POL-S: Brand in Bürocontainern

Stuttgart-Mitte (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend (01.02.107) in Bürocontainern im Hauptbahnhof ein Brand ausgebrochen. Ein Lokführer hatte gegen 23.30 Uhr Rauch aus den neben dem Gleis 16 befindlichen Bürocontainern gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Personen befanden sich nicht in den Containern. Während der Löscharbeiten mussten die Gleise 15 und 16 sowie der Südsteg zwischen Bahnhofshalle und Kopfbahnsteig gesperrt werden. Ersten Ermittlungen zufolge war der Brand an einem Herd in der Teeküche ausgebrochen, die genaue Brandursache ist noch ungeklärt. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell